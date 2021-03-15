Телеведуча Леся Нікітюк збентежила яскравими кадрами і заявою
Як передає Politeka.net, 33-річна зірка опублікувала свіжі фото в своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала на тлі розкішних турецьких пейзажів.
Так, Леся позувала на скелястому березі, будучи в "повітряній" сорочці небесного кольору та білих штанях. На голові у неї була пов'язка з квітковим принтом, а в руках дівчина тримала маленьку сумочку їй в тон. Вітер грав в її розпущеному волоссі, а сама Нікітюк, в романтичному образі, милувалася розкішними видами на море.
"Вибачте мене, якщо що) і я вас теж прощаю🕊 P. S. Особливо вибачте ті, з ким не сфоткалася😢 😙", - підписала кадри зірка, таким чином, зазначивши православне свято Прощену неділю.
Користувачі з жаром кинулися обговорювати побачене:
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"Яка ви шикарна😍"
"Шикарно виглядаєте!"
"Уххх, ви Леся відпочиваєте😍 🔥нам би так, та хоч разок 😢"
"Леся Іванівна, на мою думку Ви маєте право на те, щоб відмовити людям у фото. Я вас і без фото обожнюю ❤️ ви мій кумир😍"
"Прощаю, так і бути😘"
Раніше ми розповідали, що Нікітюк вирушила до Туреччини разом з мамою, щоб пройти повне дослідження з усіма аналізами свого орагнізму. За її словами, подібний чек-ап вона влаштовує щорічно.
До цього Леся ділилася кадром в "сторіз", на якому позувала в одній нижній білизні у ванній в своєму номері. Дівчина захопила стрункою фігуркою та апетитними принадами.
Нагадаємо, що підхмелена Леся Нікітюк наговорила зайвого матері майбутнього чоловіка: "не треба дивитися ці…".
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