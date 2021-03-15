Телеведуча Леся Нікітюк збентежила яскравими кадрами і заявою

Як передає Politeka.net, 33-річна зірка опублікувала свіжі фото в своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала на тлі розкішних турецьких пейзажів.

Так, Леся позувала на скелястому березі, будучи в "повітряній" сорочці небесного кольору та білих штанях. На голові у неї була пов'язка з квітковим принтом, а в руках дівчина тримала маленьку сумочку їй в тон. Вітер грав в її розпущеному волоссі, а сама Нікітюк, в романтичному образі, милувалася розкішними видами на море.

"Вибачте мене, якщо що) і я вас теж прощаю🕊 P. S. Особливо вибачте ті, з ким не сфоткалася😢 😙", - підписала кадри зірка, таким чином, зазначивши православне свято Прощену неділю.

Користувачі з жаром кинулися обговорювати побачене:

"Яка ви шикарна😍"

"Шикарно виглядаєте!"

"Уххх, ви Леся відпочиваєте😍 🔥нам би так, та хоч разок 😢"

"Леся Іванівна, на мою думку Ви маєте право на те, щоб відмовити людям у фото. Я вас і без фото обожнюю ❤️ ви мій кумир😍"

"Прощаю, так і бути😘"

Раніше ми розповідали, що Нікітюк вирушила до Туреччини разом з мамою, щоб пройти повне дослідження з усіма аналізами свого орагнізму. За її словами, подібний чек-ап вона влаштовує щорічно.

До цього Леся ділилася кадром в "сторіз", на якому позувала в одній нижній білизні у ванній в своєму номері. Дівчина захопила стрункою фігуркою та апетитними принадами.

Нагадаємо, що підхмелена Леся Нікітюк наговорила зайвого матері майбутнього чоловіка: "не треба дивитися ці…".

Як повідомляла Politeka епатажна Нікітюк після важкого ранку вразила спокусливим домашнім вбранням: "Все, як нова копієчка".