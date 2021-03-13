Как всегда, очень эффектная

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк показала очаровательные фото со своей прогулки в турецком Босфоре

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Никитюк в соцсети.

Так, в аккаунте Леси появились фото, на которых она позирует на фоне моря.

"Роскошная морская прогулка по Босфору! Полный кач", - написала она.

На новых снимках Леся позирует на фоне моря, вода которого поражает невероятно красивым голубым цветом. На Лесе объемная вязаная кофта молочного цвета, длинная голубая рубашка и темные узкие брюки. Также на телеведущей можно увидеть солнцезащитные очки и крупные серьги-кольца.

В комментариях телеведущую засыпали комплиментами и попросили и дальше делиться яркими фото с отдыха.

"Хюррем бы считала Лесю своей конкуренткой номер 1)))", "Фотку с ногами обязательно надо везти из Турции! Хорошего отдыха!", "Какая стильная", "Класс", "Как красиво", "Вау! А погодка там как? Спокойная?", "Очень красивое фото, а цвета...", "Вы в "Орел и решку" вернулись?", "Леся, ты невероятная!", "Расскажите подробнее про отдых в Турции, тоже с семьей планируем поехать", "Какая красивая женщина", "Как всегда, на высоте", - пишут в комментариях.

Напомним, одинокая Никитюк показала детскую комнату в своем доме и неожиданно призналась: "Делала для..."

Как сообщала Politeka, холостячка Никитюк засветила кольцо на безымянном пальце, в сети ахнули: "Все! Обручили!».

Также Politeka писала, скандальная Никитюк ошеломила неожиданным талантом, не хуже, чем в салоне красоты: "Впервые за три года...".