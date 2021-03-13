Известная украинская телеведущая Леся Никитюк показала очаровательные фото со своей прогулки в турецком Босфоре
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Никитюк в соцсети.
Так, в аккаунте Леси появились фото, на которых она позирует на фоне моря.
"Роскошная морская прогулка по Босфору! Полный кач", - написала она.
На новых снимках Леся позирует на фоне моря, вода которого поражает невероятно красивым голубым цветом. На Лесе объемная вязаная кофта молочного цвета, длинная голубая рубашка и темные узкие брюки. Также на телеведущей можно увидеть солнцезащитные очки и крупные серьги-кольца.
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В комментариях телеведущую засыпали комплиментами и попросили и дальше делиться яркими фото с отдыха.
"Хюррем бы считала Лесю своей конкуренткой номер 1)))", "Фотку с ногами обязательно надо везти из Турции! Хорошего отдыха!", "Какая стильная", "Класс", "Как красиво", "Вау! А погодка там как? Спокойная?", "Очень красивое фото, а цвета...", "Вы в "Орел и решку" вернулись?", "Леся, ты невероятная!", "Расскажите подробнее про отдых в Турции, тоже с семьей планируем поехать", "Какая красивая женщина", "Как всегда, на высоте", - пишут в комментариях.
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