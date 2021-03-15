Телеведущая Леся Никитюк обескуражила яркими кадрами и заявлением

Как передает Politeka.net, 33-летняя звезда опубликовала свежие фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала на фоне роскошных турецкий пейзажей.

Так, Леся позировала на скалистом берегу, будучи в "воздушной" рубашке небесного цвета и белых штанах. На голове у нее была повязка с цветочным принтом, а в руках девушка держала маленькую сумочку ей в тон. Ветер играл в ее распущенных волосах, а сама Никитюк, в романтическом образе, любовалась роскошными видами на море.

"Простите меня, если что) и я вас тоже прощаю🕊 P.s. Особенно простите те, с кем не сфоткалась😢😙", - подписала кадры звезда, таким образом, отметив православный праздник Прощенное воскресенье.

Пользователи с жаром кинулись обсуждать увиденное:

"Какая вы шикарная😍"

"Шикарно выглядите!"

"Уххх, Вы Леся отдыхаете😍🔥Нам бы так, да хоть разок 😢"

"Леся Ивановна, по-моему мнению вы имеете право на то, чтобы отказать людям в фото. Я вас и без фото обожаю ❤️ Вы мой кумир😍"

"Прощаю, так и быть😘"

Ранее мы рассказывали, что Никитюк отправилась в Турцию вместе с мамой, чтобы пройти полное исследование со всеми анализами своего орагнизма. По ее словам, подобный чек-ап она устраивает ежегодно.

До этого Леся делилась кадром в "сториз", на котором позировала в одном нижнем белье в ванной в своем номере. Девушка восхитила стройной фигуркой и аппетитными прелестями.

Напомним, что подвыпившая Леся Никитюк наговорила лишнего матери будущего мужа: "не надо смотреть эти…".

Как сообщала Politeka эпатажная Никитюк после тяжелого утра поразила соблазнительным домашним нарядом: "Все, как новая копеечка".