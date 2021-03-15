Телеведущая Леся Никитюк обескуражила яркими кадрами и заявлением
Как передает Politeka.net, 33-летняя звезда опубликовала свежие фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала на фоне роскошных турецкий пейзажей.
Так, Леся позировала на скалистом берегу, будучи в "воздушной" рубашке небесного цвета и белых штанах. На голове у нее была повязка с цветочным принтом, а в руках девушка держала маленькую сумочку ей в тон. Ветер играл в ее распущенных волосах, а сама Никитюк, в романтическом образе, любовалась роскошными видами на море.
"Простите меня, если что) и я вас тоже прощаю🕊 P.s. Особенно простите те, с кем не сфоткалась😢😙", - подписала кадры звезда, таким образом, отметив православный праздник Прощенное воскресенье.
Пользователи с жаром кинулись обсуждать увиденное:
Ани Лорак объявилась на вечеринке с экс-мужем Муратом, простила изменщика: "Через месяц будет..."
Дорофеева без макияжа и парика дала рассмотреть себя настоящую, разница очевидна: "Зачем, Наденька?"
Кароль на фоне слухов о романе с Даном Баланом впервые появилась в "беременном" платье: "Ну наконец-то..."
Под Киевом загорелся самолет, известно о пострадавших: первые подробности
"Денег не хватало": заработки в Чехии закончились трагедией для украинской семьи, 3-летний малыш остался сиротой
"Какая вы шикарная😍"
"Шикарно выглядите!"
"Уххх, Вы Леся отдыхаете😍🔥Нам бы так, да хоть разок 😢"
"Леся Ивановна, по-моему мнению вы имеете право на то, чтобы отказать людям в фото. Я вас и без фото обожаю ❤️ Вы мой кумир😍"
"Прощаю, так и быть😘"
Ранее мы рассказывали, что Никитюк отправилась в Турцию вместе с мамой, чтобы пройти полное исследование со всеми анализами своего орагнизма. По ее словам, подобный чек-ап она устраивает ежегодно.
До этого Леся делилась кадром в "сториз", на котором позировала в одном нижнем белье в ванной в своем номере. Девушка восхитила стройной фигуркой и аппетитными прелестями.
Напомним, что подвыпившая Леся Никитюк наговорила лишнего матери будущего мужа: "не надо смотреть эти…".
Как сообщала Politeka эпатажная Никитюк после тяжелого утра поразила соблазнительным домашним нарядом: "Все, как новая копеечка".