Двоє найпопулярніших ведучих українського телебачення Потап і Тіна Кароль злилися в пристрасному поцілунку на очах у глядачів шоу, викликавши негативну реакцію

Як передає Politeka.net, у фан-пабліку Тіни Кароль в Instagram розпекли артистів Потапа і Тіну Кароль за пристрасний поцілунок на новому шоу "Ліпсінк Батл". На фан-акаунті Тіни Кароль з'явилася пародія Потапа і Тіни на пісню "Нас не наздоженуть" колись популярної групи "Тату".

Артисти пародіювали дівчаток з групи" Тату", а в кінці пісні злилися в пристрасному поцілунку, що викликало неоднозначну реакцію шанувальників співачки.

Фанати розділилися на два табори, ті, яким сподобалося шоу, і на тих яким не сподобалося ні шоу, ні тим більше поцілунок Тіни і Потапа. У коментарях зазначили, що Тіна навіть з Даном Баланом так пристрасно не цілувалася:

"Поцілунок з Потапом це Скандал!", "Пародія на дівчаток з групи Та-Ту.😂 І що це було в кінці, ааа🔥"," Фу, гідота"," Тіна навіть з Даном на сцені так не цілувалася", " везе Потапу на красивих дівчат. Ну хто з чоловіків не мріяв, що б його Тіна поцілувала ну або Настя.🔥 🔥 🔥 ", "Таку парашу показують!😂", "Да... Насті не дуже сподобається цей жах", " їй пофіг. Вона з Винником і Данилко в засос цілується по - нас тощому.", "Фууу, тошниловка, а не шоу 😮", "Досить облизуватись... Це що ?😮 ", "Яке тупе шоу🤢 🤮Я вже думала після маскараду нема куди гірше, а ні, помилувалася!", "Вони поцілувалися ?!",- сторопіли шанувальники.

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