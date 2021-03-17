Популярна модель, бізнесвумен і блогер, Кім Кардашьян, підкорила зовнішністю в одній білизні

Зірка блиснула бюстом в красивій білизні, повідомляє Politeka.net. Кім балує шанувальників фото в спокусливому образі.

Модель натягнула на пишний бюст крихітний ліфчик, через що здавалося груди можуть вивалитися від незручного руху.

Крізь тонке мереживо можна розглянути оголені принади, що дуже спокушає чоловіків.

Також Кім була в маленьких трусиках з трикутника тканини на найтонших бретельках, які натягнулися вище стегон.

Крім великих грудей, зірка підкорила плоским животиком, тонкою талією і пишними стегнами. Шкіра зірки просто сяяла.

За спиною Кардашьян можна помітити два білосніжних величезних крила, як у моделей-ангелів "Victoria’s Secret".

За годину публікація зібрала сотні лайків і багато коментарів. Користувачі Мережі написали про те, як захоплюються фігурою моделі, і її гарячим образом.

"Гідна поцілунку", - написав один з шанувальників.

Зазначимо, статура Кім Кардашьян була далеко від стандартів, проте прийняла рішення віддавати перевагу речам зухвалим, облягаючим і прозорим.

Завдяки своєму стилю, зірка стала кумиром.

Примітно, що модель, в основному, ходить на підборах, де б не була. Наприклад, її улюблені босоніжки з відкритими пальцями якнайкраще виглядають зі спідницею-олівцем і топом-бюстьє.

Також красуня доглядає за собою, і її називають королевою контурингу, через своє вміння підкреслити красиві риси обличчя.

Нагадаємо, майже" холостячка " Кім Кардашьян з гордістю вип'ятила соковиті обсяги, облизавши пальчики.

Як повідомляла Politeka, що майже холостячка Кім Кардашьян в сміливих позах показала свої засмаглі " кульки".

Також Politeka писала, що майже" холостячка " Кім Кардашьян подражнила пляжними кадрами разом з дочкою.