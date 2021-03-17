Популярная модель, бизнесвумен и блогер, Ким Кардашьян, покорила внешностью в одном белье
Звезда сверкнула бюстом в красивом белье, сообщает Politeka.net. Ким балует поклонников фото в соблазнительном образе.
Модель натянула на пышный бюст крохотный лифчик, из-за чего казалось, что груди могут вывалиться от неловкого движения.
Сквозь тонкое кружево можно рассмотреть обнаженные прелести, что очень искушает мужчин.
Также Ким была в маленьких трусиках из треугольника ткани на тончайших бретельках, которые натянулись выше бедер.
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Кроме большой груди, звезда покорила плоским животиком, тонкой талией и пышными бедрами. Кожа звезды просто сияла.
За спиной Кардашьян можно заметить два белоснежных огромных крыла, как у моделей-ангелов "Victoria’s Secret".
За час публикация собрала сотни лайков и много комментариев. Пользователи сети написали о том, как восхищаются фигурой модели, и ее горячим образом.
"Достойна поцелуя", - написал один из поклонников.
Отметим, телосложение Ким Кардашьян было далеко от стандартов, однако приняла решение отдавать предпочтение вещам вызывающим, облегающим и прозрачным.
Благодаря своему стилю, звезда стала кумиром.
Примечательно, что модель, в основном, ходит на каблуках, где бы не была. Например, ее любимые босоножки с открытыми пальцами как нельзя лучше смотрятся с юбкой-карандашом и топом-бюстье.
Также красотка ухаживает за собой, и ее называют королевой контуринга, из-за своего умения подчеркнуть красивые черты лица.
Напомним, почти "холостячка" Ким Кардашьян с гордостью выпятила сочные объемы, облизав пальчики.
Как сообщала Politeka, что почти холостячка Ким Кардашьян в смелых позах показала свои загорелые "шарики".
Также Politeka писала, что почти "холостячка" Ким Кардашьян подразнила пляжными кадрами вместе с дочерью.