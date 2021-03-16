Українці зможуть отримувати пенсію в будь-якому віці за умови наявності не менше 40 років стажу

Про це йдеться в законі про "Обов'язкове загальнодержавне пенсійне страхування", передає "Обозреватель".

Нововведення почне працювати з 2028 року. А поки щорічно буде збільшуватися вимоги до стажу. Так, в 2022 році, щоб вийти на заслужений відпочинок в 60 років, потрібно буде мати не менше 29 років стажу.

Для старту отримання виплат в 63 роки, необхідно буде мати від 19 до 29 років стажу. При цьому норма для виходу в 65 років залишиться незмінною - не менше 15 років стажу. Щорічно, до 2027 року, норма буде збільшуватися на 12 місяців.

Таким чином вже через 6 років тільки 45% українців у віці 60 років зможуть розраховувати на пенсію. Іншим доведеться працювати до 63 років (40%) і до 65 років (всього 5%).

Відзначимо, що на думку експертів "критичним" моментом вважається вимогою до стажу в 30 років (з 2023 року). У цей момент значна частина українців не зможе вчасно отримувати пенсії.

Також в рамках пенсійної реформи запланований поступовий перехід на накопичувальну систему. Фінансувати накопичувальні пенсії пропонують за рахунок єдиного соціального внеску та податку на доходи фізичних осіб.

Накопичувальна система передбачає не добровільні, а обов'язкові щомісячні відрахування із заробітної плати працівника (починаючи з 2% і щорічно зростаючи на 1%, до 7%).

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