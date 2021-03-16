Відома модель і починаюча актриса Емілі Ратаковськи спокусила формами в прозорій сукні
Модель обожнює епатувати публіку, тому ніколи не соромилася вибирати найвідвертіші вбрання, пише Politeka.net. Відомо, що нещодавно зірка народила, але шанувальники згадують її палкі образи на архівних знімках.
Так, в одному з груп опублікували знімки Ратаковськи в червоній прозорій сукні. Наряд був дуже сміливим. Чого коштувало тільки одне декольте - пишні груди ледь не вивалювалися з вирізу.
Тонка червона тканина обтягнула тонку талію, зробивши образ витонченішим.
Крізь довгу спідницю проглядалися червоні трусики, що підскочили на стегнах і оголили пружні сідниці.
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Красиві прикраси завершили образ. Зірка розпустила довге волосся і пограла з подолом сукні, а також з довгим плащем.
Публікація за кілька хвилин зібрала трохи лайків і жодного коментаря, адже група ще не популярна.
"Ти мене вражає", - написали автори поста.
Раніше ми писали, що днями Емілі Ратаковськи розповіла, що народила сина від свого чоловіка Себастьяна Беар-МакКларда. Модель показала дитину і повідомила його ім'я - Сильвестр Аполлон.
Невідомо, де познайомилися Емілі і Себастьян, проте всі знають, що модель отримала пропозицію руки і серця через всього пару тижнів їх відносин. Зірка відразу погодилася.
Весілля парочки було нестандартним - закохані наділи брючні костюми, а на церемонії в РАГСі були присутні тільки найближчі.
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А ще Politeka писала, що спекотна Ратаковськи здавила пружне декольте руками і пронизала поглядом в саме серце
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