Известная модель Эмили Ратаковски не перестает покорять сердца фанатов своей роскошной фигурой, красотой и безумной притягательностью

Как пишет Politeka.net, каждый день фанаты по всему миру жаждут всё новых и новых снимков Ратаковски и зачастую они распространяют их по группам.

Так, на фан-странице знаменитости в Инстаграм появилось очередная подборка фотографий, на которой красотка демонстрирует свою точеную фигуру во всей красе.

На первом фото звезда продемонстрировала роскошную фигуру и свои соблазнительные прелести, она примерила бежевую юбку в сочетании с белым купальником, чем акцентировала взгляд фолловеров на идеальной форме груди.

На втором фото Эмили томно попозировала перед фотографом. На ней был надет коричневый бюстгальтер с бахромой, который также подчеркнул полную грудь красотки.

На третьем фото звезда показалась в трикотажном топике и джинсах. Кадр был сделан возле водоема.

" Такой не соскучишься", - пишут в сети.

Ранее мы сообщали, что Эмили Ратаковски впервые стала мамой. Известная американская модель и актриса рассказала об этом радостном событии в своей жизни. Мальчика назвали Сильвестр, и он родился 8 марта.

Она также опубликовала фото малыша на своей странице в Инстаграм

"Слай появился на свет в самое сюрреалистическое, красивое и наполненное любовью утро в моей жизни", - отметила 29-летняя модель.

Напомним, Эмили Ратаковски засунула свои сладкие размеры в черное кружево: "Невероятная женщина".

Как сообщала Politeka, кокетливая Ратаковски в полностью прозрачном плаще ослепила своими богатствами: "Все больше...".

Также Politeka писала, что горячая Эмили Ратаковски едва не потеряла юбочку, переборщив с откровенностью наряда: "Никаких стеснений".