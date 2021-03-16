Известная модель и начинающая актриса Эмили Ратаковски соблазнила формами в прозрачном платье

Модель обожает эпатировать публику, поэтому никогда не стеснялась выбирать самые откровенные наряды, пишет Politeka.net. Известно, что недавно звезда родила, но поклонники вспоминают ее жаркие образы на архивных снимках.

Так, в одной из групп опубликовали снимки Ратаковски в красном прозрачном платье. Наряд был очень смелым. Чего стоило только одно декольте - пышная грудь едва ли не вываливалась из выреза.

Тонкая красная ткань обтянула тонкую талию, сделав образ изящнее.

Сквозь длинную юбку проглядывались красные трусики, подскочившие на бедрах и оголившие упругие ягодицы.

Красивые украшения завершили образ. Звезда распустила длинные волосы и поиграла с подолом платья, а также с длинным плащом.

Публикация за несколько минут собрала немного лайков и ни одного комментария, ведь группа еще не популярна.

"Ты меня впечатляешь", - написали авторы поста.

Ранее мы писали, что на днях Эмили Ратаковски рассказала, что родила сына от своего мужа Себастьяна Беар-МакКларда. Модель показала ребенка и сообщила его имя - Сильвестр Аполлон.

Неизвестно, где познакомились Эмили и Себастьян, однако все знают, что модель получила предложение руки и сердца спустя всего пару недель их отношений. Звезда сразу согласилась.

Свадьба парочки была нестандартной — влюбленные надели брючны костюмы, а на церемонии в ЗАГСе присутствовали только самые близкие.

Напомним, томная Ратаковски устроила сеанс соблазна, выставив пышный бюст крупным планом

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