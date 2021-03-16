Знаменитий український хореограф і суддя шоу "Танці з зірками" порадував жіночу половину своїх шанувальників провокаційним фото

Танцюрист опублікував новий пост на своїй сторінці в Instagram, повідомляє Politeka.net.

Так, Яма вирішив зробити дівчатам по-справжньому весняний подарунок. На фото артист позує в стильних брюках в смужку і чорній сорочці. При цьому, танцюрист грайливо розстебнув верхні гудзики, оголивши груди як справжній мачо, а також додав своєму образу цікаву деталь.

Справа в тому, що заради весняного фото хореограф заправив в штани букет ніжних квітів, сховавши їх стебла під сорочкою. Таким чином, букет нібито "росте" з грудей артиста.

"Дівчата, це вам! Від душі!",- підписав кадр Яма.

Шанувальниці не могли не оцінити такий подарунок від танцюриста.

"Фото вогонь", "Деффчонки, розцвів", "Моя любимка", "Спасибі у мене якраз день народження сьогодні", "Ой як приємно", "Ух!...Поглядом плавити можна сталь!!", "який красень нуу, спасибі велике", «неординарний подарунок", "Душа начебто вище знаходиться. Ну якщо від душі, тоді спасибі. Приймається", - пишуть люди.

Раніше ми розповідали, Яма насмішив фото з 5-річним сином Леоном і товаришем. Всі троє нап'яли на голову труси.

"Коли купили дитині труси, але спочатку вирішили протестувати!",- підписав знімок Влад.

Нагадаємо, кадри затримання Влада Ями на даху з'явилися в мережі: "Не підходьте, я зараз стрибну!".

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