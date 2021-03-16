Знаменитий український хореограф і суддя шоу "Танці з зірками" порадував жіночу половину своїх шанувальників провокаційним фото
Танцюрист опублікував новий пост на своїй сторінці в Instagram, повідомляє Politeka.net.
Так, Яма вирішив зробити дівчатам по-справжньому весняний подарунок. На фото артист позує в стильних брюках в смужку і чорній сорочці. При цьому, танцюрист грайливо розстебнув верхні гудзики, оголивши груди як справжній мачо, а також додав своєму образу цікаву деталь.
Справа в тому, що заради весняного фото хореограф заправив в штани букет ніжних квітів, сховавши їх стебла під сорочкою. Таким чином, букет нібито "росте" з грудей артиста.
"Дівчата, це вам! Від душі!",- підписав кадр Яма.
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Шанувальниці не могли не оцінити такий подарунок від танцюриста.
"Фото вогонь", "Деффчонки, розцвів", "Моя любимка", "Спасибі у мене якраз день народження сьогодні", "Ой як приємно", "Ух!...Поглядом плавити можна сталь!!", "який красень нуу, спасибі велике", «неординарний подарунок", "Душа начебто вище знаходиться. Ну якщо від душі, тоді спасибі. Приймається", - пишуть люди.
Раніше ми розповідали, Яма насмішив фото з 5-річним сином Леоном і товаришем. Всі троє нап'яли на голову труси.
"Коли купили дитині труси, але спочатку вирішили протестувати!",- підписав знімок Влад.
Нагадаємо, кадри затримання Влада Ями на даху з'явилися в мережі: "Не підходьте, я зараз стрибну!".
Як повідомляла Politeka, дружина Влада Ями з "Танців з зірками" у вузькій сукні з корсетом порадувала фігурою: "надлишок краси".
Також Politeka писала, що Яма з "Танців з зірками" розповів про роботу над рельєфним тілом, дружина збовтнула зайвого: "ми хочемо...".