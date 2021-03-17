Після незначного падіння офіційний курс долара частково відновив свої позиції. А ось на міжбанку гривня різко впала вниз під напором американської валюти

Офіційний курс валют на середу, 17 березня, з'явився на сайті Національного банку.

Так, після незначного падіння напередодні долар виріс на 1 копійку і досяг позначки в 27,65 гривень. 16 березня офіційний курс американської валюти становив 27,64 гривень. Додамо, що до цього долар падав два дні поспіль.

Курс євро 17 березня також виріс на 1 копійку в порівнянні з попереднім днем. Він складе 32,96 гривень.

У той же час, зміни курсів іноземних валют на міжбанку виявилися більш істотними.

Так, 16 березня долар у продажу подорожчав відразу на 14 копійок – до 27,76 гривень, а в покупці – до 27,74 гривень.

Курс євро в продажу також виріс по відношенню до гривні і досяг позначки в 33,05 гривень.

Варто відзначити, що експерти пророкують гривні подорожчання по відношенню до долара. Такий прогноз вони представили на найближчий тиждень. Зокрема, очікується, що курс долара на міжбанку досягне 27,7 гривень, а готівковий курс долара в банках складе 27,6/27,8 гривень.

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