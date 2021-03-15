Курс валют в Украине 15 марта впечатлит украинцев укреплением гривны

Как передает Politeka.net, на сайте НБУ опубликовали свежий прогноз по курсу валют. Согласно цифрам, украинская гривна в понедельник покажет хорошие результаты, серьезно ударив по евро и доллару.

Отмечается, что 15 марта 1 доллар можно будет купить за 27,73 гривны. За выходные «зеленые» подешевели лишь на одну копейку.

А вот евро просел более существенно, вплотную приблизившись к психологической отметке. В понедельник евро будут продавать по 33,08 гривен, хотя в пятницу европейскую валюту можно было купить за 33,17 гривен.

Отметим, что гривна уже не первый день показывает рост. Как и прогнозировали эксперты, серьезных скачков курса в первом квартале 2021 года не предвидится. Как минимум, до осени гривне прогнозируют стабильность в курсовом коридоре 27,5-28,5 гривен за доллар.

При этом, по подсчетам экспертов из международного агентства &P Global Ratings, в конце следующего года курс доллара превысит отметку в 30 гривен. Именно поэтому экономисты советуют вкладывать в доллар, пока он находится в наиболее низкой точке. Как ранее отмечалось, 2021 год стал неудачным для американской валюты, которая сильно подешевела.

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