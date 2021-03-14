Українців планують зобов'язати декларувати своє майно і доходи. Стало відомо, що потрібно буде вносити в декларацію обов'язково, а що можна буде не декларувати

Новий законопроект про доходи зараз знаходиться на розгляді Верховної Ради. Серед іншого він має на увазі введення "нульової декларації", в якій українці повинні будуть вказати своє майно і доходи.

Як пише «Сьогодні», з 1 липня 2021 року по 1 липня 2022 року українці повинні будуть пройти добровільне декларування своїх активів. Причому передбачається, що процедура буде добровільною і одноразовою.

При заповненні декларації громадяни повинні будуть заплатити податок, проте в майбутньому це дозволить їм не пояснювати походження доходів, майна і власності, внесених до декларації – вони автоматично стануть «законними».

У декларацію потрібно буде внести наступні активи:

Валютні цінності (крім готівки);

Цінні папери;

Рухоме та нерухоме майно;

Частини (паї) у майні юридичних осіб.

Водночас, можна буде не декларувати:

Квартиру з площею до 120 кв. м;

Житловий будинок з площею до 240 кв. м;

Нежитлові будівлі комерційного призначення площею до 60 кв. м;

Земельні ділянки, що не перевищують норм безоплатної передачі;

Один транспортний засіб для некомерційного використання;

Активи на суму менше 400 тисяч гривень.

Податок на декларовані активи, що знаходяться на території України, складе 5% від їх вартості (за винятком валютних цінностей на банківських рахунках). Для активів, що знаходяться за кордоном, податок складе 9% від вартості.

Податок на держоблігації, придбані з 1 січня 2021 року по 20 Червня 2022 року, але до подачі декларації, складе 2,5% від їх номінальної вартості.

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