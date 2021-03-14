Украинцев планируют обязать декларировать свое имущество и доходы. Стало известно, что нужно будет вносить в декларацию обязательно, а что можно будет не декларировать
Новый законопроект о доходах сейчас находится на рассмотрении Верховной Рады. Среди прочего он подразумевает введение «нулевой декларации», в которой украинцы должны будут указать свое имущество и доходы.
Как пишет «Сегодня», с 1 июля 2021 года по 1 июля 2022 года украинцы должны будут пройти добровольное декларирование своих активов. Причем предполагается, что процедура будет добровольной и единоразовой.
При заполнении декларации граждане должны будут заплатить налог, однако в будущем это позволит им не объяснять происхождение доходов, имущества и собственности, внесенных в декларацию – они автоматически станут «законными».
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В декларацию нужно будет внести следующие активы:
Валютные ценности (кроме наличных);
Ценные бумаги;
Движимое и недвижимое имущество;
Части (паи) в имуществе юридических лиц.
В то же время, можно будет не декларировать:
Квартиру с площадью до 120 кв. м;
Жилой дом с площадью до 240 кв. м;
Нежилые строения коммерческого назначения площадью до 60 кв. м;
Земельные участки, не превышающие норм бесплатной передачи;
Одно транспортное средство для некоммерческого использования;
Активы на сумму менее 400 тысяч гривен.
Налог на декларируемые активы, находящиеся на территории Украины, составит 5% от их стоимости (за исключением валютных ценностей на банковских счетах). Для активов, находящихся за границей, налог составит 9% от стоимости.
Налог на гособлигации, приобретенные с 1 января 2021 года по 20 июня 2022 года, но до подачи декларации, составит 2,5% от их номинальной стоимости.
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