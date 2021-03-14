Украинцев планируют обязать декларировать свое имущество и доходы. Стало известно, что нужно будет вносить в декларацию обязательно, а что можно будет не декларировать

Новый законопроект о доходах сейчас находится на рассмотрении Верховной Рады. Среди прочего он подразумевает введение «нулевой декларации», в которой украинцы должны будут указать свое имущество и доходы.

Как пишет «Сегодня», с 1 июля 2021 года по 1 июля 2022 года украинцы должны будут пройти добровольное декларирование своих активов. Причем предполагается, что процедура будет добровольной и единоразовой.

При заполнении декларации граждане должны будут заплатить налог, однако в будущем это позволит им не объяснять происхождение доходов, имущества и собственности, внесенных в декларацию – они автоматически станут «законными».

В декларацию нужно будет внести следующие активы:

Валютные ценности (кроме наличных);

Ценные бумаги;

Движимое и недвижимое имущество;

Части (паи) в имуществе юридических лиц.

В то же время, можно будет не декларировать:

Квартиру с площадью до 120 кв. м;

Жилой дом с площадью до 240 кв. м;

Нежилые строения коммерческого назначения площадью до 60 кв. м;

Земельные участки, не превышающие норм бесплатной передачи;

Одно транспортное средство для некоммерческого использования;

Активы на сумму менее 400 тысяч гривен.

Налог на декларируемые активы, находящиеся на территории Украины, составит 5% от их стоимости (за исключением валютных ценностей на банковских счетах). Для активов, находящихся за границей, налог составит 9% от стоимости.

Налог на гособлигации, приобретенные с 1 января 2021 года по 20 июня 2022 года, но до подачи декларации, составит 2,5% от их номинальной стоимости.

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