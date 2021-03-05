Курс валют в Украине 5 марта обрадует украинцев накануне продолжительных выходных

Как пишет Politeka.net со ссылкой на данные Нацбанка Украины, в пятницу украинская гривна рванет вверх, оставив позади евро и доллар. Таким образом, после непродолжительного периода девальвации, национальная валюта снова показывает рост.

Та, 5 марта, доллар можно будет купить за 27,75 гривен, хотя днем ранее его продавали по 27,84 гривны. При этом всего несколько дней назад «зеленые» стоили 28 гривен.

Евро тоже немного просел по отношению к гривне. В пятницу европейскую валюту будут продавать по 33,4 гривен, в то время как ранее ее продавали по 33,55 гривен. Таким образом, всего за день евро подешевело на 15 копеек.

Стоит отметить, что экономические эксперты прогнозировали такое поведение украинской гривны. Отмечалось, что в первой половине 2021 года гривна будет находиться в коридоре 27,5-28,5 гривен за доллар. Резких курсовых скачков эксперты не прогнозируют, но к осени ожидается постепенная девальвация гривны.

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