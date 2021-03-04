Курс долара в Україні продовжує падати другий день поспіль, в той час як гривня повертає свої позиції

У п'ятницю, 4 березня, курс американської валюти подешевшає ще на 9 копійок. Про це повідомляється на офіційному сайті Нацбанку України.

Так, офіційний курс долара напередодні вихідних складе 27,84 гривень. Напередодні він становив 27,93 гривень.

Падіння курсу долара спостерігається другий день поспіль. При цьому, до цього він вперше за останній місяць перевищив позначку в 28 гривень.

Офіційний курс євро 4 березня також чекає зниження. Європейська валюта подешевшає на 5 копійок. НБУ встановив її офіційний курс на позначці в 33,55 гривень.

Відзначимо, що на міжбанку курс долара також продовжує падати. Так, 3 березня він знизився на 10 копійок у продажу і склав 27,80 гривень. У свою чергу, курс купівлі склав 27,77 гривень.

Курс євро на міжбанку 3 березня впав на 9 копійок і склав 33,51 гривень за євро.

Експерти прогнозують, що в найближчий тиждень долар трохи виросте по відношенню до гривні. За їхніми даними, через тиждень курс американської валюти на міжбанку буде торгуватися в районі 28 гривень, а курс готівкового долара в банках складе від 27,9 до 28,1 гривень.

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