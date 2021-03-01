Курс валют в Украине 1 марта обрадует украинцев резким падением евро

Как передает Politeka.net со ссылкой на данные Нацбанка Украины, в понедельник европейская валюта неожиданно обвалиться, а доллар замрет в ожидании перед очередным скачком.

Как стало известно, 1 марта доллар можно будет купить за 27,94 гривны, хотя в пятницу его продавали по 27,93 гривны. Таким образом, за выходные доллар подорожал лишь на одну копейку.

Евро же покажет резкое падение, подешевев за выходные сразу на 30 копеек. В первый день весны евро можно будет купить за 33,84 гривны, хотя в пятницу его продавали за 34,14 гривен.

10 российских рублей в понедельник можно будет купить за 3,73 гривны.

Отметим, что по прогнозам экономических аналитиков, в первом квартале 2021 года гривна будет стабильной. Небольшие колебания курса возможны, но в целом украинская национальная валюта будет держаться в районе 27,5-28,5 гривен за доллар.

Добавим, что 2021 год эксперты называют годом дешевого доллара. Это связывают с выборами президента, которые прошли в США в этом году. Внешние обязательства, которые взяла на себя новая команда, временно отразятся на стоимости "зеленых", считают эксперты.

Эксперты уже заявили, что в марте ситуация с долларом будет похожа на февральскую. При этом есть факторы, которые могут помочь гривне окрепнуть. По мнению аналитиков, покупка украинских ОВГЗ, а также посевная кампания украинских аграриев могут повлиять на курс гривны. Однако уже осенью гривна традиционно начнет дешеветь.

Напомним, что за ростом доллара последовал обвал, гривна набирает обороты: новый курс валют от НБУ.

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