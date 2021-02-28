Курс долара після вихідних знову почне рости після невеликого обвалу

Американську валюту, курс якої останнім часом постійно змінюється в різні боки, продовжує "штормити". Так, у понеділок, 1 березня, вона знову подорожчає, хоча на вихідних її чекало зниження. Про це свідчать офіційні дані на сайті Національного банку України.

Так, 26 лютого офіційний курс долара впав на 1 копійку і склав 27,93 гривень. Таким же курс валюти буде і у неділю, 28 лютого.

Однак, вже в понеділок долар відвоює свої позиції і виросте на 1 копійку, таким чином, повернувшись до показників 25 лютого. Так, офіційний курс американської валюти складе 27,9456 гривень.

У свою чергу, курс євро 28 лютого складе 34,14 гривень. А ось з понеділка, 1 березня, його чекає зниження. Європейська валюта опуститься на 30 копійок і досягне позначки в 33,84 гривень.

Варто відзначити, що на міжбанку долар 26 лютого виріс у продажу на 3 копійки – до 27,93 гривень, а в покупці досяг позначки в 27,91 гривень.

Курс євро 26 лютого впав на міжбанку на 26 копійок і склав 33,89 гривень.

Аналітики прогнозують, що в березні курси долара і євро зростуть по відношенню до гривні.

Нагадаємо, долар зачаїться перед стрибком, а євро злетить з котушок: в НБУ розповіли, що буде з курсом валют.

Як повідомляла Politeka, за зростанням долара пішов обвал, гривня набирає обертів: новий курс валют від НБУ.

Також Politeka писала, що долар і євро рвонуть до психологічної позначки, в НБУ озвучили новий курс валют: що буде з гривнею.