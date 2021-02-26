После непродолжительного роста курс доллара в Украине вновь начал снижаться

Так, 26 февраля американская валюта подешевеет на 1 копейку. Об этом свидетельствуют официальные цифры, опубликованные на сайте Национального банка Украины.

По официальным данным, 26 февраля курс доллара составит 27,93 гривен. Накануне он держался на отметке в 27,94 гривен.

В свою очередь, официальный курс евро в пятницу вырастет сразу на 22 копейки. Он составит 34,14 гривен, тогда как 25 февраля он составлял 33,92 гривен.

Стоит отметить, что до этого курс доллара какое-то время рос по отношению к гривне.

В то же время, на межбанке 25 февраля американская валюта в продаже подешевела на 2 копейки. Ее курс составил 27,95 гривен. В свою очередь, курс в покупке достиг отметки в 27,93 гривен.

Курс евро в продаже увеличился на 14 копеек до 34,06 гривен.

Стоит отметить, что эксперты предупредили о незначительном падении курса доллара в ближайшую неделю. По прогнозам аналитиков, на межбанке американская валюта через неделю будет торговаться в районе 27,8 гривен, а курс наличного доллара будет колебаться в пределах 27,7-27,9 гривен.

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