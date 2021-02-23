Доллар и евро продолжают расти по отношению к гривне после непродолжительного затишья

Во вторник, 23 февраля, в Украине подорожают обе иностранные валюты. Об этом свидетельствуют официальные цифры на сайте Нацбанка.

Так, курс доллара подорожал на 8 копеек и составит 27,93 гривен. Накануне стоимость американской валюты составляла 27,84 гривен за доллар.

Официальный курс доллара поднимается вверх уже второй день подряд, хотя до этого наблюдался постепенный рост гривны.

В свою очередь, на межбанке 22 февраля доллар вырос на 5 копеек и достиг отметки в 27,92 гривен в продаже. Курс американской валюты в покупке составил 27,90 гривен.

23 февраля также вырастет и курс евро. По данным НБУ, оно подорожает на 11 копеек. Таким образом, курс европейской валюты достигнет 33,88 гривен.

На межбанке 22 февраля евро выросло в продаже на 8 копеек – до 33,86 гривен. Курс в покупке составил 33,83 гривен.

Эксперты прогнозируют, что на этой неделе курс доллара может незначительно упасть. На межбанке он будет держаться в районе 27,8 гривен, а курс для наличного обмена составит около 27,7-27,9 гривен.

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