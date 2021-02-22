Курс валют в Украине 22 февраля удивит поведением доллара

Как пишет Politeka.net со ссылкой на официальный сайт НБУ, в понедельник доллар не покажет никакой динамики, удивив украинцев свежим курсом. Отмечается, что за выходные «зеленые» не подорожают, но и не подешевеют.

Доллары в понедельник можно будет купить за 27,84 гривны. Такой же курс был и в пятницу. Стоит отметить, что после непродолжительного обесценивания, доллар нокаутировал гривну и вернул себе свои позиции.

Евро за выходные подорожало. 22 февраля европейскую валюту можно будет купить по 33,77 гривен, хотя в пятницу ее продавали за 33,64 гривны. Таким образом, евро подорожало на 13 копеек. Подорожало оно и по отношению к доллару.

Добавим, что 2021 год экономические эксперты называют годом дешевого доллара. Отмечается, что США будет вливать деньги в различные кампании, чтобы отблагодарить группы поддержки на выборах президента. Это, в свою очередь, приведет к проседанию доллара по отношению к другим ключевым валютам мира.

Гривна, по прогнозам аналитиков, будет крепкой в первом квартале 2021 года, после чего начнет проседать.

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