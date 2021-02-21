Курс долара після вихідних трохи підніметься вгору, відігравшись за попереднє падіння

На вихідних курс валют в Україні залишається фактично без істотних змін у порівнянні з попереднім банківським днем. Так, 21 лютого офіційний курс буде таким же як у п'ятницю, 19 лютого.

Тоді Нацбанк залишив курси іноземних валют практично аналогічними цифрам за 18 лютого. Так, курс долара становив 27,8461 гривень (+0,0077 грн порівняно з 18 лютого), а курс євро – 33,64 гривень (+0,0056 грн).

У той же час, на міжбанківському ринку перед вихідними долар виріс у продажу на 3 копійки до позначки в 27,86 гривень, а в покупці – до 27,83 гривень. Курс ЄВРО у продажу подорожчав на 11 копійок до 33,62 гривень.

Втім, у понеділок, 22 лютого, ситуація з курсом почне поступово змінюватися на користь долара. Так, за офіційними даними НБУ, курс американської валюти трохи виросте по відношенню до гривні. Однак, зростання буде незначним-менше однієї копійки.

Курс долара складе 27,8468 гривень, а курс євро – 33,7768 гривень. Таким чином, курс євро зросте на 13 копійок.

Відзначимо, що до цього курс долара в Україні поступово знижувався кілька днів поспіль.

Нагадаємо, долар зачаїться перед стрибком, в НБУ здивували курсом валют: що буде з гривнею.

Як повідомляла Politeka, долар продовжує падати в прірву, гривня не дає шансу відбитися: НБУ представив новий курс.

Також Politeka писала, що долар і євро розійдуться в різні боки, в НБУ озвучили свіжий курс валют: що буде з гривнею.