Курс доллара после выходных немного поднимется вверх, отыгравшись за предыдущее падение

На выходных курс валют в Украине остается фактически без существенных изменений по сравнению с предыдущим банковским днем. Так, 21 февраля официальный курс будет таким же как в пятницу, 19 февраля.

Тогда Нацбанк оставил курсы иностранных валют практически аналогичными цифрам за 18 февраля. Так, курс доллара составлял 27,8461 гривен (+0,0077 грн по сравнению с 18 февраля), а курс евро – 33,64 гривен (+0,0056 грн).

В то же время, на межбанковском рынке перед выходными доллар вырос в продаже на 3 копейки до отметки в 27,86 гривен, а в покупке – до 27,83 гривен. Курс евро в продаже подорожал на 11 копеек до 33,62 гривен.

Впрочем, в понедельник, 22 февраля, ситуация с курсом начнет постепенно меняться в пользу доллара. Так, по официальным данным НБУ, курс американской валюты немного вырастет по отношению к гривне. Однако, рост будет незначительным – менее одной копейки.

Курс доллара составит 27,8468 гривен, а курс евро – 33,7768 гривен. Таким образом, курс евро вырастет на 13 копеек.

Отметим, что до этого курс доллара в Украине постепенно снижался несколько дней подряд.

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