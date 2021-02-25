Курс валют 25 февраля расстроит украинцев окончательным падением гривны
Как сообщает Politeka.net со ссылкой на официальный сайт НБУ, в четверг национальная валюта покажет падение по всем основным направлениям.
Так, доллар после незначительного колебания вниз, резко взлетит, приблизившись к психологической отметке. В четверг «зеленые» можно будет купить по 27,94 гривны, хотя днем раньше их продавали по 27,89 гривен.
Евро тоже поползет вверх, вплотную приблизившись к психологической отметке. 25 февраля 1 евро будут продавать по 33,92 гривны, хотя днем ранее продавали дешевле – по 33,88 гривен.
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Стоит отметить, что, несмотря на стремительное проседание гривны, эксперты уверены, что в первом квартале 2021 года национальная валюта будет держаться в пределах 27,5-28,5 гривен за доллар. Уже к осени гривна начнет сильнее проседать.
Ранее мы писали, что аналитики назвали 2021 год – годом дешевого доллара. Сейчас американская валюта достаточно дешевая в сравнении с основными мировыми валютами. Это связано с прошедшими в США выборами президента и сменившейся политикой. Эксперты советуют покупать доллар тем, кто запасается долгосрочными сбережениями.
Напомним, что доллар затаился после триумфа над гривной, в НБУ удивили прогнозом: что будет с курсом валют.
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