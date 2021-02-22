Курс валют в Україні 22 лютого здивує поведінкою долара

Як пише Politeka.net з посиланням на офіційний сайт НБУ, в понеділок долар не покаже ніякої динаміки, здивувавши українців свіжим курсом. Відзначається, що за вихідні «зелені» не подорожчають, але і не подешевшають.

Долари в понеділок можна буде купити за 27,84 гривні. Такий же курс був і в п'ятницю. Варто відзначити, що після нетривалого знецінення, долар нокаутував гривню і повернув собі свої позиції.

Євро за вихідні подорожчало. 22 лютого європейську валюту можна буде купити по 33,77 гривень, хоча в п'ятницю її продавали за 33,64 гривні. Таким чином, євро подорожчало на 13 копійок. Подорожчало воно і по відношенню до долара.

Додамо, що 2021 рік економічні експерти називають роком дешевого долара. Відзначається, що США буде вливати гроші в різні кампанії, щоб віддячити групі підтримки на виборах президента. Це, в свою чергу, призведе до просідання долара по відношенню до інших ключових валют світу.

Гривня, за прогнозами аналітиків, буде міцною в першому кварталі 2021 року, після чого почне просідати.

Нагадаємо, що українців попередили про неминуче зростання цін, в Кабміні не приховують: "у I кварталі 2021 будуть...".

Як повідомляла Politeka, долар рушив вгору після падіння, НБУ здивував новим курсом валют: чого чекати в обмінниках.

Також Politeka писала, що нове падіння гривні в лютому: що буде з курсом долара вже на цьому тижні, "бігти в обмінники...".