Курс валют в Україні 24 лютого обрадує українців різким стрибком гривні

Як передає Politeka.net з посиланням на офіційний сайт НБУ, в середу гривня відвоює позиції у долара, який продовжував дорожчати останній тиждень. А "зелені", у свою чергу, дадуть гривні відпочити від постійного нападу.

Так, 24 лютого 1 Долар можна буде купити за 27,89 Гривень, в той час як днем раніше його продавали по 27,93 гривні. Таким чином, національна валюта зміцнилася, хоч і незначно.

А ось Євро в середу вирішив відпочити, зачаївшись перед черговим стрибком. 24 лютого 1 Євро продаватимуть по 33,88 гривень. Такий же курс був і 23 лютого.

Варто відзначити, що гривня в першому кварталі 2021 року буде впевнено триматися в районі 28 гривень за долар. Таку думку висловили українські економісти. Вони відзначають, що це пов'язано не тільки з гривнею, але і з порівняно дешевим доларом. Втім, до осені ситуація повинна змінитися.

Раніше ми писали, що справжні причини стійкої гривні – це продаж Україною державних паперів під дуже вигідний відсоток. При цьому об'єктивних причин, для того, щоб гривня зміцнювалася, на даний момент немає.

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