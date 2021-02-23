Долар і євро продовжують зростати по відношенню до гривні після нетривалого затишшя
У вівторок, 23 лютого, в Україні подорожчають обидві іноземні валюти. Про це свідчать офіційні цифри на сайті Нацбанку.
Так, курс долара подорожчав на 8 копійок і складе 27,93 гривень. Напередодні вартість американської валюти становила 27,84 гривень за долар.
Офіційний курс долара піднімається вгору вже другий день поспіль, хоча до цього спостерігалося поступове зростання гривні.
У свою чергу, на міжбанку 22 лютого долар виріс на 5 копійок і досяг позначки в 27,92 гривень у продажу. Курс американської валюти в покупці склав 27,90 гривень.
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23 лютого також зросте і курс євро. За даними НБУ, воно подорожчає на 11 копійок. Таким чином, курс європейської валюти досягне 33,88 гривень.
На міжбанку 22 лютого євро зросло у продажу на 8 копійок – до 33,86 гривень. Курс купівлі склав 33,83 гривень.
Експерти прогнозують, що на цьому тижні курс долара може незначно впасти. На міжбанку він триматиметься в районі 27,8 гривень, а курс для готівкового обміну складе близько 27,7-27,9 гривень.
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