Курс валют в Украине 24 февраля обрадует украинцев резким скачком гривны

Как передает Politeka.net со ссылкой на официальный сайт НБУ, в среду гривна отвоюет позиции у доллара, который продолжал дорожать последнюю неделю. А «зеленые», в свою очередь, дадут гривне отдохнуть от постоянного нападения.

Так, 24 февраля 1 доллар можно будет купить за 27,89 гривен, в то время как днем раньше его продавали по 27,93 гривны. Таким образом, национальная валюта укрепилась, хоть и незначительно.

А вот евро в среду решил отдохнуть, затаившись перед очередным скачком. 24 февраля 1 евро будут продавать по 33,88 гривен. Такой же курс был и 23 февраля.

Стоит отметить, что гривна в первом квартале 2021 года будет уверенно держаться в районе 28 гривен за доллар. Такое мнение выразили украинские экономисты. Они отмечают, что это связано не только с гривной, но и со сравнительно дешевым долларом. Впрочем, к осени ситуация должна измениться.

Ранее мы писали, что истинные причины стойкой гривны – это продажа Украиной государственных бумаг под очень выгодный процент. При этом объективных причин, для того, чтобы гривна укреплялась, на данный момент нет.

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