Курс доллара после выходных вновь начнет расти после небольшого обвала

Американскую валюту, курс который в последнее время постоянно меняется в разные стороны, продолжает «штормить». Так, в понедельник, 1 марта, она снова подорожает, хотя на выходных ее ожидало снижение. Об этом свидетельствуют официальные данные на сайте Национального банка Украины.

Так, 26 февраля официальный курс доллара упал на 1 копейку и составил 27,93 гривен. Таким же курс валюты будет и в воскресенье, 28 февраля.

Однако, уже в понедельник доллар отвоюет свои позиции и вырастет на 1 копейку, таким образом, вернувшись к показателям 25 февраля. Так, официальный курс американской валюты составит 27,9456 гривен.

В свою очередь, курс евро 28 февраля составит 34,14 гривен. А вот с понедельника, 1 марта, его ждет снижение. Европейская валюта опустится на 30 копеек и достигнет отметки в 33,84 гривен.

Стоит отметить, что на межбанке доллар 26 февраля вырос в продаже на 3 копейки – до 27,93 гривен, а в покупке достиг отметки в 27,91 гривен.

Курс евро 26 февраля упал на межбанке на 26 копеек и составил 33,89 гривен.

Аналитики прогнозируют, что в марте курсы доллара и евро вырастут по отношению к гривне.

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