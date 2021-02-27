Курс валют в Украине 27 февраля расстроит украинцев резким скачком евро

Как передает Politeka.net со ссылкой на данные официального сайта НБУ, за выходные евро покажет резкий рост, а доллар затаится перед скачком.

Так, 1 марта 1 доллар можно будет купить за 27,94 гривны. За выходные «зеленые» подорожают лишь на одну копейку.

А вот евро неприятно удивит. 1 марта евро можно будет купить за 33,84 гривны, хотя в пятницу европейскую валюту продавали за 34,14 гривен. Таким образом, евро подорожало на 70 копеек, что является очень значительным скачком.

Стоит отметить, что экономические эксперты называли 2021 год годом дешевого доллара. Именно с этим аналитики связывают разницу между ростом курса евро и доллара по отношению к гривне. Впрочем, несмотря на колебания курса валют, в первом квартале 2021 года украинцам не стоит переживать о гривне. По мнению аналитиков, национальная валюта будет колебаться в районе 27,5-28,5 гривен за доллар.

Ранее мы писали, что на курс гривны влияют мировые цены на экспортную продукцию, а также заинтересованность нерезидентов в покупке украинских ОВГЗ. Эксперты отмечают, что в 2021 году украинские ОВГЗ продолжат покупать. И это плюс для Украины.

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