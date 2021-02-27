Курс валют в Украине 27 февраля расстроит украинцев резким скачком евро
Как передает Politeka.net со ссылкой на данные официального сайта НБУ, за выходные евро покажет резкий рост, а доллар затаится перед скачком.
Так, 1 марта 1 доллар можно будет купить за 27,94 гривны. За выходные «зеленые» подорожают лишь на одну копейку.
А вот евро неприятно удивит. 1 марта евро можно будет купить за 33,84 гривны, хотя в пятницу европейскую валюту продавали за 34,14 гривен. Таким образом, евро подорожало на 70 копеек, что является очень значительным скачком.
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Стоит отметить, что экономические эксперты называли 2021 год годом дешевого доллара. Именно с этим аналитики связывают разницу между ростом курса евро и доллара по отношению к гривне. Впрочем, несмотря на колебания курса валют, в первом квартале 2021 года украинцам не стоит переживать о гривне. По мнению аналитиков, национальная валюта будет колебаться в районе 27,5-28,5 гривен за доллар.
Ранее мы писали, что на курс гривны влияют мировые цены на экспортную продукцию, а также заинтересованность нерезидентов в покупке украинских ОВГЗ. Эксперты отмечают, что в 2021 году украинские ОВГЗ продолжат покупать. И это плюс для Украины.
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