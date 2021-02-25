Курс валют 25 лютого засмутить українців остаточним падінням гривні

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на офіційний сайт НБУ, в четвер національна валюта покаже падіння за всіма основними напрямками.

Так, Долар після незначного коливання вниз, різко злетить, наблизившись до психологічної позначки. У четвер "зелені" можна буде купити по 27,94 гривні, хоча днем раніше їх продавали по 27,89 гривень.

Євро теж поповзе вгору, впритул наблизившись до психологічної позначки. 25 лютого 1 Євро продаватимуть по 33,92 гривні, хоча днем раніше продавали дешевше – по 33,88 гривень.

Варто відзначити, що, незважаючи на стрімке просідання гривні, експерти впевнені, що в першому кварталі 2021 року національна валюта буде триматися в межах 27,5-28,5 гривень за долар. Вже до осені гривня почне сильніше просідати.

Раніше ми писали, що аналітики назвали 2021 рік – роком дешевого долара. Зараз американська валюта досить дешева в порівнянні з основними світовими валютами. Це пов'язано з виборами президента США і політикою, що змінилася. Експерти радять купувати долар тим, хто запасається довгостроковими заощадженнями.

Нагадаємо, що долар зачаївся після тріумфу над гривнею, в НБУ здивували прогнозом: що буде з курсом валют.

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