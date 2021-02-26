Після нетривалого зростання курс долара в Україні знову почав знижуватися
Так, 26 лютого американська валюта подешевшає на 1 копійку. Про це свідчать офіційні цифри, опубліковані на сайті Національного банку України.
За офіційними даними, 26 лютого курс долара складе 27,93 гривень. Напередодні він тримався на позначці в 27,94 гривень.
У свою чергу, офіційний курс євро в п'ятницю виросте відразу на 22 копійки. Він складе 34,14 гривень, тоді як 25 лютого він становив 33,92 гривень.
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Варто відзначити, що до цього курс долара якийсь час зростав по відношенню до гривні.
У той же час, на міжбанку 25 лютого американська валюта в продажу подешевшала на 2 копійки. Її курс склав 27,95 гривень. У свою чергу, курс в покупці досяг позначки в 27,93 гривень.
Курс євро у продажу збільшився на 14 копійок до 34,06 гривень.
Варто відзначити, що експерти попередили про незначне падіння курсу долара в найближчий тиждень. За прогнозами аналітиків, на міжбанку американська валюта через тиждень буде торгуватися в районі 27,8 гривень, а курс готівкового долара буде коливатися в межах 27,7-27,9 гривень.
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