Після нетривалого зростання курс долара в Україні знову почав знижуватися

Так, 26 лютого американська валюта подешевшає на 1 копійку. Про це свідчать офіційні цифри, опубліковані на сайті Національного банку України.

За офіційними даними, 26 лютого курс долара складе 27,93 гривень. Напередодні він тримався на позначці в 27,94 гривень.

У свою чергу, офіційний курс євро в п'ятницю виросте відразу на 22 копійки. Він складе 34,14 гривень, тоді як 25 лютого він становив 33,92 гривень.

Варто відзначити, що до цього курс долара якийсь час зростав по відношенню до гривні.

У той же час, на міжбанку 25 лютого американська валюта в продажу подешевшала на 2 копійки. Її курс склав 27,95 гривень. У свою чергу, курс в покупці досяг позначки в 27,93 гривень.

Курс євро у продажу збільшився на 14 копійок до 34,06 гривень.

Варто відзначити, що експерти попередили про незначне падіння курсу долара в найближчий тиждень. За прогнозами аналітиків, на міжбанку американська валюта через тиждень буде торгуватися в районі 27,8 гривень, а курс готівкового долара буде коливатися в межах 27,7-27,9 гривень.

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