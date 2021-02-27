Курс валют в Україні 27 лютого засмутить українців різким стрибком євро

Як передає Politeka.net з посиланням на дані офіційного сайту НБУ, за вихідні євро покаже різке зростання, а долар зачаїться перед стрибком.

Так, 1 березня 1 долар можна буде купити за 27,94 гривні. За вихідні "зелені" подорожчають лише на одну копійку.

А ось євро неприємно здивує. 1 березня євро можна буде купити за 33,84 гривні, хоча в п'ятницю європейську валюту продавали за 34,14 гривень. Таким чином, євро подорожчало на 70 копійок, що є дуже значним стрибком.

Варто відзначити, що економічні експерти називали 2021 рік роком дешевого долара. Саме з цим аналітики пов'язують різницю між зростанням курсу євро і долара по відношенню до гривні. Втім, незважаючи на коливання курсу валют, у першому кварталі 2021 року українцям не варто переживати щодо гривні. На думку аналітиків, національна валюта коливатиметься в районі 27,5-28,5 гривень за долар.

Раніше ми писали, що на курс гривні впливають світові ціни на експортну продукцію, а також зацікавленість нерезидентів у купівлі українських ОВДП. Експерти відзначають, що в 2021 році українські ОВДП продовжать купувати. І це плюс для України.

Нагадаємо, що долар залишить гривню в спокої, в НБУ здивували свіжим прогнозом: що буде з курсом валют.

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