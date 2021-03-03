Курс валют в Украине 3 марта обрадует украинцев укреплением гривны

Как передает Politeka.net со ссылкой на официальный сайт Нацбанка Украины, в среду гривна наконец-то отыграется за длительное унижение и покажет рост по отношению к доллару и евро.

Как известно, на днях доллар достиг психологической отметки, и после длительного роста стал стоить 28 гривен за доллар. Впрочем, гривна взяла себя в руки и отыгралась. Так, 3 марта, 1 доллар будут продавать по 27,92 гривны вместо 28 гривен.

Евро тоже немного подешевеет. В среду 1 евро можно будет купить за 33,6 гривен, хотя днем раньше его продавали за 33,71 гривну. Таким образом, всего за один день евро подешевело на 11 копеек.

Как и обещали экономические эксперты, в первом квартале 2021 года мы не увидим серьезных скачков курса. Доллар будет то дорожать, то дешеветь. По прогнозам экспертов, курс весной будет держаться в пределах 27,5-28,5 гривен за доллар.

Отмечается, что это привычное поведение гривны, которая традиционно укрепляется к лету, а потом начинает девальвировать вплоть до новогодних праздников. Аналитики отмечают, что такого же поведения стоит ждать от национальной валюты и в этом году.

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