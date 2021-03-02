Курс долара після незначного падіння пішов вгору, відвойовуючи свої позиції у гривні

Вперше за місяць курс американської валюти в Україні перетнув позначку в 28 гривень. Відповідні дані з'явилися на офіційному сайті Національного банку.

Так, курс долара 2 березня зросте на 6 копійок в порівнянні з попереднім днем і складе 28,001 гривень. Напередодні він становив 27,946 гривень.

До цього курс долара перевищував 28 гривень 3 лютого. Тоді він становив 28,0589 гривень.

У свою чергу, курс євро 2 березня навпаки чекає різке падіння. Так, європейська валюта подешевшає відразу на 12 копійок. Курс євро складе 33,71 гривень.

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У свою чергу, на міжбанку курс долара 1 березня виріс у продажу на 1 копійку і досяг позначки в 27,99 гривень, а в покупці – 27,97 гривень.

Курс євро у продажу впав на 14 копійок і склав 33,78 гривень.

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Аналітики прогнозують, що в найближчий тиждень курс долара буде рости по відношенню до гривні, проте ці зміни будуть незначними. Очікується, що не міжбанку курс американської валюти складе близько 28 гривень, а готівковий долар в банках буде торгуватися в діапазоні від 27,9 до 28,1 гривень.

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