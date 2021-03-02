Какими будут цифры в обменниках

Курс доллара после незначительного падения пошел вверх, отвоевывая свои позиции у гривны

Впервые за месяц курс американской валюты в Украине пересек отметку в 28 гривен. Соответствующие данные появились на официальном сайте Национального банка.

Так, курс доллара 2 марта вырастет на 6 копеек по сравнению с предыдущим днем и составит 28,001 гривен. Накануне он составлял 27,946 гривен.

До этого курс доллара превышал 28 гривен 3 февраля. Тогда он составлял 28,0589 гривен.

В свою очередь, курс евро 2 марта напротив ждет резкое падение. Так, европейская валюта подешевеет сразу на 12 копеек. Курс евро составит 33,71 гривен.

В свою очередь, на межбанке курс доллара 1 марта вырос в продаже на 1 копейку и достиг отметки в 27,99 гривен, а в покупке – 27,97 гривен.

Курс евро в продаже упал на 14 копеек и составил 33,78 гривен.

Аналитики прогнозируют, что в ближайшую неделю курс доллара будет расти по отношению к гривне, однако эти изменения будут незначительными. Ожидается, что не межбанке курс американской валюты составит около 28 гривен, а наличный доллар в банках будет торговаться в диапазоне от 27,9 до 28,1 гривен.

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