Курс валют в Україні 1 березня обрадує українців різким падінням євро

Як передає Politeka.net з посиланням на дані Нацбанку України, в понеділок європейська валюта несподівано обвалитися, а Долар завмре в очікуванні перед черговим стрибком.

Як стало відомо, 1 березня Долар можна буде купити за 27,94 гривні, хоча в п'ятницю його продавали по 27,93 гривні. Таким чином, за вихідні долар подорожчав лише на одну копійку.

Євро ж покаже різке падіння, подешевшавши за вихідні відразу на 30 копійок. У перший день весни Євро можна буде купити за 33,84 гривні, хоча в п'ятницю його продавали за 34,14 гривень.

10 російських рублів в понеділок можна буде купити за 3,73 гривні.

Відзначимо, що за прогнозами економічних аналітиків, в першому кварталі 2021 року гривня буде стабільною. Невеликі коливання курсу можливі, але в цілому українська національна валюта буде триматися в районі 27,5-28,5 гривень за долар.

Додамо, що 2021 рік експерти називають роком дешевого долара. Це пов'язують з виборами президента, які пройшли в США в цьому році. Зовнішні зобов'язання, які взяла на себе нова команда, тимчасово позначаться на вартості "зелених", вважають експерти.

Експерти вже заявили, що в березні ситуація з доларом буде схожа на лютневу. При цьому є фактори, які можуть допомогти гривні зміцніти. На думку аналітиків, покупка українських ОВДП, а також посівна кампанія українських аграріїв можуть вплинути на курс гривні. Однак вже восени гривня традиційно почне дешевшати.

Нагадаємо, що за зростанням долара пішов обвал, гривня набирає обертів: новий курс валют від НБУ.

Як повідомляла Politeka, долар зачаївся перед ривком, НБУ розкрив новий курс валют: чого чекати в обмінниках.

Також Politeka писала, що долар зачаїться перед стрибком, а Євро злетить з котушок: в НБУ розповіли, що буде з курсом валют.