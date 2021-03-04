Курс доллара в Украине продолжает падать второй день подряд, в то время как гривна возвращает свои позиции

В пятницу, 4 марта, курс американской валюты подешевеет еще на 9 копеек. Об этом сообщается на официальном сайте Нацбанка Украины.

Так, официальный курс доллара в преддверии выходных составит 27,84 гривен. Накануне он составлял 27,93 гривен.

Падение курса доллара наблюдается второй день подряд. При этом, до этого он впервые за последний месяц превысил отметку в 28 гривен.

Официальный курс евро 4 марта также ждет снижение. Европейская валюта подешевеет на 5 копеек. НБУ установил ее официальный курс на отметке в 33,55 гривен.

Отметим, что на межбанке курс доллара также продолжает падать. Так, 3 марта он снизился на 10 копеек в продаже и составил 27,80 гривен. В свою очередь, курс в покупке составил 27,77 гривен.

Курс евро на межбанке 3 марта упал на 9 копеек и составил 33,51 гривен за евро.

Эксперты прогнозируют, что в ближайшую неделю доллар немного вырастет по отношению к гривне. По их данным, через неделю курс американской валюты на межбанке будет торговаться в районе 28 гривен, а курс наличного доллара в банках составит от 27,9 до 28,1 гривен.

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