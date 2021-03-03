В Україні збираються ввести нові декларації про доходи

Це передбачено законопроектом №5153, який розробив і подав до Верховної Ради президент Володимир Зеленський, пише «Обозреватель».

Документом пропонується ввести "нульову" декларацію для всіх, хто хоче узаконити заробіток в тіні, адже за різними даними від 30% до 50% українського ВВП знаходиться в тіні. При цьому близько 3,4 млн українців (дані Держстату) в працездатному віці офіційно ніде не працюють і не показують свої доходи.

Щоб узаконити майно та активи, зароблені в тіні, потрібно буде один раз подати декларацію в період з 1 липня 2021 до 1 липня 2022 року. Якщо є готівка, її потрібно покласти на рахунок у банку або придбати облігації внутрішньої держпозики (цінні папери).

Зазначається, що карати за задекларовані "тіньові" активи не будуть. Це дозволить один раз показати свій стан, а далі жити, не порушуючи закон.

"Нульову" декларацію повинні подавати українці, які мають громадянство а також українці, які на момент отримання доходу мали громадянство.

А от не зобов'язані її подавати ті, хто з 2005 року заповнювали декларацію згідно з антикорупційним законодавством (крім як у випадку, якщо вони брали участь у конкурсі і програли його), а також неповнолітні та недієздатні українці.

Декларувати потрібно будь-які активи, в тому числі рухоме і нерухоме майно, цінні папери, корпоративні права.

Скільки доведеться заплатити?

5% для валютних цінностей, розміщених на банківських рахунках України та інших активів, що знаходяться (зареєстрованих) в Україні;

9% - валюта, на рахунках у банках та інші активи, які знаходяться за кордоном, право грошової вимоги до нерезидентів;

2,5% - за ОВДП, придбаними в період з 01 січня 2021 по 20 Червня 2022 року. до подання декларації.

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