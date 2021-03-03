Курс валют в Україні 3 березня обрадує українців зміцненням гривні

Як передає Politeka.net з посиланням на офіційний сайт Нацбанку України, в середу гривня нарешті відіграється за тривале приниження і покаже зростання по відношенню до долара і євро.

Як відомо, днями долар досяг психологічної позначки, і після тривалого зростання став коштувати 28 гривень за долар. Втім, гривня взяла себе в руки і відігралася. Так, 3 березня, 1 долар продаватимуть по 27,92 гривні замість 28 гривень.

Євро теж трохи подешевшає. У середу 1 євро можна буде купити за 33,6 гривень, хоча днем раніше його продавали за 33,71 гривні. Таким чином, всього за один день євро подешевшало на 11 копійок.

Як і обіцяли економічні експерти, в першому кварталі 2021 року ми не побачимо серйозних стрибків курсу. Долар буде то дорожчати, то дешевшати. За прогнозами експертів, курс навесні триматиметься в межах 27,5-28,5 гривень за долар.

Відзначається, що це звична поведінка гривні, яка традиційно зміцнюється до літа, а потім починає девальвувати аж до новорічних свят. Аналітики відзначають, що такої ж поведінки варто чекати від національної валюти і в цьому році.

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