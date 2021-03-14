Після незначного ривка вгору курс долара в Україні чекає чергове зниження

Про це говорять офіційні цифри, опубліковані на сайті Національного банку.

Так, напередодні вихідних долар подорожчав на 4 копійки і досяг позначки в 27,74 гривень. Таким буде курс американської валюти і в неділю, 14 березня.

Однак, вже в понеділок ситуація зміниться, і долар знову чекає падіння. Втім, воно буде не критичним: американська валюта подешевшає всього на 1 копійку. Таким чином, її курс на 15 березня складе 27,73 гривень.

У свою чергу, курс євро перед вихідними також рвонув вгору, причому відразу на 24 копійки. 14 березня він складе 33,17 гривень. Однак, з понеділка європейська валюта подешевшає на 9 копійок, а її курс опуститься до 33,08 гривень.

Відзначимо, що курс долара на міжбанку 12 березня не змінився в порівнянні з попередньою сесією – він становив 27,73 Гривень у продажу і 27,71 Гривень в покупці. Курс ЄВРО у продажу впав на 4 копійки і склав 33,08 гривень.

Додамо, що експерти з міжнародного агентства &P Global Ratings представили прогноз, згідно з яким вже наприкінці наступного року курс долара в Україні перевищить позначку в 30 гривень.

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