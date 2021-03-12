Курс доллара в Украине в преддверии выходных рванул вверх после незначительного обвала накануне

Официальные данные по курсам иностранных валют в Украине на 12 марта появились на сайте Нацбанка.

В пятницу курс доллара отыграется за незначительное падение в предыдущий банковский день и вырастет на 4 копейки. Таким образом, он составит 27,74 гривен. Днем ранее официальный курс американской валюты составлял 27,7016 гривен.

Курс евро вырастет еще больше: сразу на 24 копейки. НБУ установил его на уровне 33,17, тогда как 11 марта он составлял 32,93 гривен.

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Стоит отметить, что на межбанке курс доллара в продаже 11 марта вырос на 1 копейку и достиг отметки в 27,75 гривен, а в покупке курс американской валюты составил 27,73 гривен.

В свою очередь, курс евро в продаже подорожал на 8 копеек и составил 33,12 гривен за евро.

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В то же время, эксперты предупреждают, что в ближайшие дни ожидается падение доллара по отношению к украинской валюте. Стоит также отметить, что с начала года гривна периодически немного росла по отношению к доллару, а в целом курс американской валюты был без резких скачков в любую сторону.

Напомним, гривна объявила войну доллару, курс американской валюты рухнул вниз: что ждет украинцев.

Как сообщала Politeka, доллар отыграется за праздники, отправив евро в пропасть, в НБУ озвучили курс валют: что будет с гривной.

Также Politeka писала, что гривна нокаутирует доллар и евро, в НБУ дали точный прогноз: как изменится курс валют.