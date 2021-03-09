Курс валют в Украине 9 марта обрадует украинцев стремительным укреплением гривны

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на данные Нацбанка Украины, после праздников гривна резко поползет вверх, отыграв позиции, как у евро, так и у доллара. Стоит отметить, что гривна покажет хорошие результаты после длительного периода падения.

Во вторник, 9 марта, доллар будут продавать по 27,7 гривен, в то время как до праздников «зеленые» можно было купить за 27,75 гривен. Таким образом, за выходные гривна укрепилась на 5 копеек по отношению к доллару.

Евро просядет более существенно, потеряв за праздники целых 33 копейки. Во вторник европейскую валюту можно будет купить за 33,07 гривен, в то время как в пятницу ее продавали по 33,4 гривен.

Стоит отметить, что незначительные колебания курса наблюдаются с Нового года, однако гривна остается в пределах курса 27,5-28,5 гривен за доллар. Экономические эксперты считают, что такая ситуация сохранится, как минимум, до осени. Потом украинская национальная валюта может начать постепенно девальвировать.

Добавим, что на курс доллара влияет также поведение самих «зеленых». Известно, что в 2021 году доллар подешевел по отношению к основным валютам мира.

Напомним, что курс доллара летит в пропасть, НБУ представил новые цифры: что ждет украинцев в обменниках.

Как сообщала Politeka, доллар резко ушел в пике: в НБУ раскрыли, что будет с курсом валют после 8 марта.

Также Politeka писала, что гривна рванет вверх после праздников и уделает доллар: в НБУ рассказали, что будет с курсом валют.