Курс валют в Україні порадує українців поведінкою української гривні

Як передає Politeka.net з посиланням на дані Нацбанку України, 9 березня після свят гривня покаже стрімке зростання. Вона "виграє" не тільки у долара, але і у європейської валюти.

Так, за даними НБУ, 9 березня 1 Долар можна буде купити за 27,7 Гривень, у той час як у п'ятницю, напередодні тривалих вихідних, долар коштував 27,75 гривень.

Євро втратить набагато більше. У вівторок його можна буде купити за 33,07 Гривень, у той час як у п'ятницю європейську валюту продавали по 33,4 гривень. Таким чином, за вихідні євро подешевшало на 33 копійки.

Як і обіцяли економічні експерти, українська гривня в першій половині 2021 року буде стабільною. Невеликі коливання курсу можливі, проте різкого просідання найближчим часом не очікується. Ближче до осені, за прогнозами аналітиків, "зелені" почнуть брати гору, а Гривня поступово девальвувати.

Варто відзначити, що за запевненнями експертів, 2021 рік є роком дешевого долара. Це плюс для тих, хто хоче купувати долари для довгострокових вкладень. У найближчі кілька років долару обіцяють поступове зростання.

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