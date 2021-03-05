Курс валют в Україні 5 березня обрадує українців напередодні тривалих вихідних

Як пише Politeka.net з посиланням на дані Нацбанку України, в п'ятницю українська гривня рвоне вгору, залишивши позаду євро і долар. Таким чином, після нетривалого періоду девальвації, національна валюта знову показує зростання.

Та, 5 березня, Долар можна буде купити за 27,75 гривень, хоча днем раніше його продавали по 27,84 гривні. При цьому всього кілька днів тому "зелені" коштували 28 гривень.

Євро теж трохи просів по відношенню до гривні. У п'ятницю європейську валюту продаватимуть по 33,4 Гривні, в той час як раніше її продавали по 33,55 гривень. Таким чином, всього за день євро подешевшало на 15 копійок.

Варто відзначити, що економічні експерти прогнозували таку поведінку української гривні. Зазначалося, що в першій половині 2021 року гривня буде перебувати в коридорі 27,5-28,5 гривень за долар. Різких курсових стрибків експерти не прогнозують, але до осені очікується поступова девальвація гривні.

Раніше ми писали, що економічні експерти називають 2021 рік роком дешевого долара. Відзначається, що для тривалих накопичень вигідно купувати американську валюту, поки вона знаходиться в найнижчій точці.

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