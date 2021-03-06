Євро також рвонув вниз

Гривня продовжує зростати по відношенню до долара і євро після недавнього падіння курсу

Про це свідчать офіційні дані на сайті Нацбанку.

Так, в суботу, 6 березня, курс іноземних валют в Україні буде таким же, як і 5 березня. Тоді долар подешевшав на 9 копійок порівняно з попереднім банківським днем і опустився до 27,75 гривень за долар.

У свою чергу, курс євро також 5 березня знизився на 15 копійок. Він склав 33,40 гривень.

На наступний банківський день - вівторок, 9 березня - тенденція до зміцнення гривні по відношенню до іноземних валют збережеться.

За даними НБУ, долар знову чекає падіння-цього разу, на 5 копійок. Таким чином, його курс 9 березня складе 27,70 гривень.

У свою чергу, євро подешевшає відразу на 33 копійки. Його курс опуститься до 33,07 гривень.

На міжбанку 5 березня курс долара у продажу подешевшав на 1 копійку і склав 27,70 гривень, а в покупці – 27,68 гривень.

Курс євро на міжбанку 5 березня також очікувало зниження на 34 копійки. Таким чином, він склав 33,03 гривень.

Аналітики прогнозують, що в найближчий тиждень Долар частково поверне свої позиції і виросте по відношенню до гривні.

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