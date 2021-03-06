Евро также рванул вниз

Гривна продолжает расти по отношению к доллару и евро после недавнего падения курса

Об этом свидетельствуют официальные данные на сайте Нацбанка.

Так, в субботу, 6 марта, курс иностранных валют в Украине будет таким же, как и 5 марта. Тогда доллар подешевел на 9 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем и опустился до 27,75 гривен за доллар.

В свою очередь, курс евро также 5 марта снизился на 15 копеек. Он составил 33,40 гривен.

На следующий банковский день – вторник, 9 марта – тенденция к укреплению гривны по отношению к иностранным валютам сохранится.

По данным НБУ, доллар снова ждет падение – на этот раз, на 5 копеек. Таким образом, его курс 9 марта составит 27,70 гривен.

В свою очередь, евро подешевеет сразу на 33 копейки. Его курс опустится до 33,07 гривен.

На межбанке 5 марта курс доллара в продаже подешевел на 1 копейку и составил 27,70 гривен, а в покупке – 27,68 гривен.

Курс евро на межбанке 5 марта также ожидало снижение на 34 копейки. Таким образом, он составил 33,03 гривен.

Аналитики прогнозируют, что в ближайшую неделю доллар частично вернет свои позиции и вырастет по отношению к гривне.

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