Курс валют в Украине порадует украинцев поведением украинской гривны

Как передает Politeka.net со ссылкой на данные Нацбанка Украины, 9 марта после праздников гривна покажет стремительный рост. Она «выиграет» не только у доллара, но и у европейской валюты.

Так, по данным НБУ, 9 марта 1 доллар можно будет купить за 27,7 гривен, в то время как в пятницу, накануне продолжительных выходных, доллар стоил 27,75 гривен.

Евро потеряет намного больше. Во вторник его можно будет купить за 33,07 гривен, в то время как в пятницу европейскую валюту продавали по 33,4 гривен. Таким образом, за выходные евро подешевело на 33 копейки.

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Как и обещали экономические эксперты, украинская гривна в первой половине 2021 года будет стабильной. Небольшие колебания курса возможны, однако резкого проседания в ближайшее время не ожидается. Ближе к осени, по прогнозам аналитиков, «зеленые» начнут брать верх, а гривна постепенно девальвировать.

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Стоит отметить, что по заверениям экспертов, 2021 год является годом дешевого доллара. Это плюс для тех, кто хочет покупать доллары для долгосрочных вложений. В ближайшие несколько лет доллару обещают постепенный рост.

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