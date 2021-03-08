В НБУ розрахували офіційний курс валют після святкових вихідних

Згідно з даними Нацрегулятора, у вівторок, 9 березня, ситуація на валютному ринку буде наступна: євро опустився до майже 33 гривень, долар також подешевшав, а ось гривня продовжила зміцнення, передає Politeka.net.

Так, за один "вічнозелений" в обмінниках запросять 27,70 гривень (подешевшав на 5 копійок порівняно з попереднім банківським днем).

Один євро обійдеться в 33,07 гривень (мінус 33 копійки в порівнянні з даними НБУ, встановленими 5 березня).

100 доларів США - 2770 грн.;

100 євро - 3307 грн.;

100 російських рублів - 371 грн.

Нагадаємо, експерти розповіли, що буде з доларом у березні. Інвестиційний банкір, спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital Сергій Фурса вважає, що курс залишиться стабільним, яким і був з початку року.

"Ситуація зараз дуже сприятлива для національної валюти – - підкреслює експерт. - Продовжують надходити кошти нерезидентів на внутрішній ринок ОВДП. Високі ціни на український експорт: руду, метал, пшеницю, кукурудзу. При цьому гривня не зміцнюється, хоч повинна б". А старший аналітик "Alpari" Вадим Іосуб зазначає, що за зиму гривня помірно зміцнилася до іноземних валют.