В НБУ розрахували офіційний курс валют після святкових вихідних
Згідно з даними Нацрегулятора, у вівторок, 9 березня, ситуація на валютному ринку буде наступна: євро опустився до майже 33 гривень, долар також подешевшав, а ось гривня продовжила зміцнення, передає Politeka.net.
Так, за один "вічнозелений" в обмінниках запросять 27,70 гривень (подешевшав на 5 копійок порівняно з попереднім банківським днем).
Один євро обійдеться в 33,07 гривень (мінус 33 копійки в порівнянні з даними НБУ, встановленими 5 березня).
Таким чином, НБУ встановив наступний курс валют на 9 березня:
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100 доларів США - 2770 грн.;
100 євро - 3307 грн.;
100 російських рублів - 371 грн.
Нагадаємо, експерти розповіли, що буде з доларом у березні. Інвестиційний банкір, спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital Сергій Фурса вважає, що курс залишиться стабільним, яким і був з початку року.
"Ситуація зараз дуже сприятлива для національної валюти – - підкреслює експерт. - Продовжують надходити кошти нерезидентів на внутрішній ринок ОВДП. Високі ціни на український експорт: руду, метал, пшеницю, кукурудзу. При цьому гривня не зміцнюється, хоч повинна б". А старший аналітик "Alpari" Вадим Іосуб зазначає, що за зиму гривня помірно зміцнилася до іноземних валют.
При цьому міністр фінансів України Сергій Марченко, заявив, що зниження курсу долара - це не завжди добре; мова йде саме про стабілізацію, курсові коливання не повинні вибиватися за рамки певних параметрів.
"Різкі девальвація або ревальвація – це вже погано. Різке зміцнення гривні робить вітчизняну економіку менш конкурентоспроможною. Ми заклали середньорічний курс на рівні 29,1 грн, щоб мати можливість у разі різних сценаріїв бути готовими здійснити всі державні витрати. Думаю, курс буде стабільним, як і в цьому році", - зазначив Марченко, роблячи прогнози щодо курсу валют в цілому на 2021 рік.
Нагадаємо, що долар зірвався в прірву, що буде з гривнею: НБУ здивував новим курсів валют.
А ще Politeka писала, що курс долара летить у прірву, НБУ представив нові цифри: що чекає українців в обмінниках.